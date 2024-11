Bubinoblog - LO SCONTRO A BALLANDO TRA LUCARELLI E MADONIA: “ROSICONA, DANNEGGI LA GIURIA!”

Leggi su Bubinoblog

Tensione acon le Stelle. In un’edizione premiata da ascolti record e balli mozzafiato, c’è spazio anche per le polemiche come lotra Selvaggiae Angelo.Dopo la bella esibizione con Federica Pellegrini, che ha fatto balzare la coppia al secondo posto della classifica, laha preso la parola con una battuta legata a Sonia Bruganelli.Sarà una coincidenza ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati. Per la prima volta stasera c’era intesa, vi ho visto molto più morbidi e felici di ballare insieme. Tu Federica sei la concorrente che è cresciuta di più e per te è giusto che sia una vittoria.Angelo ha replicato: “Ti rispondo dopo la votazione”.