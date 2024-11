Gaeta.it - Lettera delirante contro governo e chiesa: don Maurizio Patriciello denuncia l’accaduto

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio insolito si è verificato a Caivano, cittadina dell’area metropolitana di Napoli, dove unascritta in stampatello e a macchina ha suscitato grande scalpore. Il contenuto della missiva, considerato, contiene attacchi frontali nei confronti del, del presidente del consiglio, nonché del Pontefice e della. Questo fatto non è passato inosservato e ha portato il parroco Dona contattare le autorità competenti.La: contenuti e reazioniLa missiva è stata ritrovata nel modo ben poco convenzionale per una corrispondenza con tali toni: lasciata all’interno della cassetta postale della parrocchia. La forma con cui è stata redatta, in stampatello e a macchina, ha immediatamente destato sospetti. Succede spesso che manifestazioni di malcontento prendano forme singolari, ma in questo caso le invettive espresse hanno raggiunto livelli di gravità tali da non poter essere ignorate.