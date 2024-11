Lanazione.it - Il Pd è alla resa dei conti. Appello di tre circoli a Fossi: "Così non va, congresso subito"

Stop all’inerzia che da oltre un anno caratterizza il Pd pisano. E’ il senso della richiesta che tre segretari di altrettanticittadini hanno rivolto al segretario regionale Emilianoaffinché rompa gli indugi e prenda una posizione netta a favore della celebrazione delcittadino del partito per imboccare definitivamente il nuovo corso. Una lettera sottoscritta da Selene Montanaro -(segretaria del circolo San Marco San Giusto), Stefano Scigliano (segretario del circolo Pisa Centro) e Davide Rizza (segretario del circolo Porta a Lucca) chiede adi "porre fine all’incresciosa situazione in cui versa l’unione comunale di Pisa: da un anno a questa parte il nostro lavoro, le attività dell’opposizione consiliare, il ruolo del centrosinistra in città, sono indebolite da organismi arrivati da tempo, troppo tempo a scadenza naturale".