Il lancio della moneta | Bitcoin è una scommessa ancora troppo pericolosa?

sta vivendo un momento d’oro. Il 2024 ha infatti visto una crescita impressionante del suo valore, con un aumento del 150 per cento rispetto all’anno precedente e un balzo del 40 per cento solo dopo la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali. Durante la sua campagna elettorale, Trump ha promesso di rendere gli Stati Uniti una “superpotenza del”, dichiarando di voler creare leggi favorevoli e di voler agevolare il mining, cioè la creazione di criptovalute. Le sue parole hanno suscitato entusiasmo tra gli investitori, che ora sperano in politiche che possano farne lievitare ulteriormente il valore. Un ufficialeFederal reserve, la banca centrale americana, ha detto che sesuperasse il muro dei 100 mila dollari potrebbe facilmente arrivare a quota 200 mila.