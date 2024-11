Lanazione.it - Città di Castello, al via la mostra di Presepi con 180 espositori dall’Italia e dall’estero

di(Perugia), 24 novembre 2024 - Sono 180 glida tutte le regioni italiane e dall'estero alla 23esima edizione dellainternazionale di arteale, in programma da sabato 30 novembre al 6 gennaio, adi. Laè aperta dal giovedì alla domenica, festivi e prefestivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, ed è allestita nella cripta della basilica cattedrale. Il visitatore potrà fare un giro d'Italia e non solo, attraverso le opere d'autore realizzate dai più grandi maestri-artigiani eredi delle migliori scuole nazionali. In vetrina - spiega il Comune didi- autentici capolavori ispirati alla Natività di artisti italiani del settore provenienti dalle scuole di Napoli, Catania, Avellino oltre che toscane, laziali ed umbre.