Ilgiorno.it - "Aspettiamo i treni da oltre novant’anni"

Leggi su Ilgiorno.it

La metropolitana di Monza? "Per ora ci sono solo ipotesi e tante parole. Come da 90 anni a questa parte". I rappresentanti dell’Associazione HQ Monza tornano a fare pressing (e polemica) sul “miraggio“ (almeno per ora) del prolungamento della linea M5 fino a Monza. "In questi mesi abbiamo assistito a un riaccendersi vivacissimo e improvviso delle promesse per il prolungamento di M2 sino a Vimercate – scrivono –. Dal ministro in giù, tutti i rappresentanti politici e i pubblici amministratori si sono spesi per dire che questa linea si farà. Di concreto c’è poco o nulla: uno studio di fattibilità preliminare per una metrotranvia, un atto di scarso impegno che di solito dista dieci o quindici anni dalla eventuale concretezza dei cantieri. La storia del “gioco delle tre metropolitane” è piena di promesse, studi e progetti preliminari poi dimenticati.