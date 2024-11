Notizie.com - Alessandro Basciano scarcerato, era stato arrestato per stalking a Sophie Codegoni: colpevole o innocente?

Leggi su Notizie.com

appena 24 ore dopo l’arresto. Il ragazzo erafermato pernei confronti di.In poche ore cambia tutto in una situazione che ora apre dei punti interrogativi anche sulle indagini., eraarreper(Instagram @iamale) Notizie.comL’influencer di 35 anni eraarree portato a San Vittorie a Milano, poi la svolta. Anna Magelli, giudice per le indagini preliminari, aveva disposto l’ordinanza di arresto a carico del ragazzo dopo le accuse diarrivate da, sua ex con la quel aveva avuto anche una figlia. L’ordinanza è stata però revocata come hanno spiegato gli stessi legali dell’uomo.Leonardo D’Erasmo, l’avvocato di, aveva spiegato: “Il mio assistito èutilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso ed è molto turbato.