Turisti in vacanza bevono un cocktail, ma si sentono male poco dopo: è strage, muoiono in sei

Unaassurda, causata dall’ingestione di undurante unache è costata la vita almeno a sei persone. Il governo del Laos ha confermato il tragico episodio di avvelenamento da alcol contaminato che ha causato la morte di un minimo di seinella città di Vang Vieng, meta molto ricercata dai viaggiatori internazionali. Fra le vittime, due 19enni australiane, Bianca Jones e Holly Bowles, e una 28enne britannica, Simone White. Sono deceduti anche un cittadino americano e due danesi, mentre un turista neozelandese risulta ancora ricoverato in ospedale.Le Indagini sull’AvvelenamentoIn una dichiarazione ufficiale, il governo laotiano ha espresso cordoglio per la perdita di vite umane e ha sottolineato l’impegno a individuare i responsabili: “Il governo della Repubblica Democratica Popolare del Laos”, si legge nella nota, “sta conducendo indagini per individuare le cause dell’incidente e per assicurare i responsabili alla giustizia in conformità con la legge”.