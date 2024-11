Thesocialpost.it - Tragico schianto nel Modenese: auto a gpl si ribalta, la conducente di 26 anni muore carbonizzata

Drammatico incidente nella notte tra ieri e oggi, 23 novembre, a Soliera, in provincia di Modena. Una giovane di 26ha perso la vita dopo che la sua, alimentata a Gpl, si èta e ha preso fuoco.Leggi anche: Italia:, 17enne investita mentre va a scuolaL’incidente è avvenuto intorno alle 2 sulla Strada Morello Confine, in direzione Soliera. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è finito fuori strada e si è capovolto. Subito dopo, il mezzo ha preso fuoco, intrappolando laal suo interno.Il corpo carbonizzatoAlcuni passanti, notando le fiamme, hanno lanciato l’allarme. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi sono arrivati sul posto per spegnere l’incendio. Nonostante l’intervento rapido, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.