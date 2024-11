Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis vince al debutto: stoccata micidiale nella FIS di Pitztal

ha aperto la stagione con una bella vittoriagara FIS di(Austria). Il Campione del Mondo di(disciplina dello sci freestyle) si è impostoprova inaugurale di questa annata agonistica, sconfiggendo in finale i canadesi Kevin Drury (secondo) e Reece Howden (terzo) e il tedesco Niklas Hoeller (quarto).Il fuoriclasse trentino, chepassata stagione aveva trionfato in due prove di Coppa del Mondo (28 gennaio a St. Moritz e 11 febbraio a Bakuriani), ha così testato la propria condizione fisica e ha rotto il ghiaccio in vista dell’esordio nel massimo circuito internazionale itinerante, previsto il 12-13 dicembre a Val Thorens (Francia) e che farà da preludio agli eventi di Arosa (Svizzera, 17 dicembre) e San Candido (Italia, 20-21 dicembre).Gli altri italiani: Daniel Moroder ottavo, Edoardo Zorzi nono, Dominik Zuech undicesimo, Aiace Smaldore dodicesimo, Yanick Gunsch quattordicesimo, Paolo Piccolo sedicesimo.