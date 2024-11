Ilfattoquotidiano.it - Si sposa due volte senza mai divorziare, la seconda moglie scopre tutto e lo denuncia per bigamia: “Mai avrei immaginato che mi avesse nascosto una cosa del genere”

Dietro le pareti del prestigioso Istituto Karolinska in Svezia, dove ogni anno si selezionano i vincitori del Premio Nobel, si cela una vicenda che sta facendo il giro del web. Massimiliano Gaetani, scienziato di origini abruzzesi ma salentino d’adozione, è al centro di un caso giudiziario che lo vede accusato di. Un’accusa che lo porterà davanti alla giudice del Tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, per un’udienza predibattimentale fissata al 28 aprile 2025.A ricostruire l’accaduto è Repubblica: Gaetani, originario dell’Abruzzo ma cresciuto a Maglie, nel Salento, ha un curriculum dirispetto. Dopo il liceo classico, ha spiccato il volo verso Grenoble, Milano e gli Stati Uniti, dove ha ottenuto importanti riconoscimenti nel campo scientifico. Oggi lavora presso il prestigioso Istituto Karolinska di Solna, in Svezia, l’università che ogni anno seleziona i vincitori del Premio Nobel.