Sconfiggere la cultura maschilista incontro pubblico della CGIL

Tempo di lettura: 3 minutiGiuseppe Di Vittorio, primo segretario generalerinnovata del dopoguerra, al I Congresso delle organizzazioni sindacali dell’Italia liberata, tenutosi a Napoli all’inizio del 1945, affermò che “noi dobbiamo fare sempre nostre tutte le rivendicazioni dei giovani e delle donne; noi dobbiamo affermare il principio che «a uguale lavoro, uguale salario» in tutti i settoriproduzione, senza differenza alcuna”.Dirlo allora aveva un enorme valore. Ma oggi questo elementare principio, per le donne, non è ancora attuato completamente. E questa sperequazione di trattamento non è estranea alla logica “patriarcale” eche sottende la violenza dell’uomo sulle donne. Le disuguaglianze di genere alimentano la violenza sessuale contro le donne.La scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro, la disparità salariale, il mancato accesso ai ruoli apicali, l’affidamento dei carichi familiari – che siano i genitori anziani, le persone non autosufficienti o i minori – esclusivamente alle donne altro non sono che l’altra faccia di quellache vuole le donne relegate al ruolo di “angeli del focolare”, subordinate all’interno del nucleo familiare.