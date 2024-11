Oasport.it - Pattinaggio artistico: magia di Conti-Macii! Gli azzurri vincono la Cup Of China e volano in finale

E tre. Dopo Charléne Guignard-Marco Fabbri e l’ufficialità di Daniel Grassl, anche la coppia formata da Sara-Niccolòha staccato ufficialmente il pass per le finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di. E lo ha fatto nel modo più bello, commovente ed emozionante possibile. Il binomio azzurro ha infatti vinto con merito la Cup Of2024, ultima tappa di qualificazione della rassegna itinerante, superando i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, artefici di una prestazione da outstanding.Una piccola rivincita per i nostri ragazzi che, proprio in Cina, subirono alle Finali dello scorso anno in quel di Pechino una vera e propria beffa dai tedeschi, capaci di imporsi per un’incollatura con un responso della giuria che fa tutt’oggi discutere. Ma il successo, il primo nel circuito, era già nell’aria dopo il sontuoso corto di ieri terminato al primo posto.