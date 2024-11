Gaeta.it - Operazione antidroga: scoperto un laboratorio di smistamento della cocaina a Sorisole

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’polizia, è emerso un complesso didi, in provincia di Bergamo. Gli agenti hanno sequestrato un’importante quantità di droga e hanno arrestato due uomini collegati al traffico di stupefacenti. Questo intervento segna un ulteriore passo nella lotta contro il narcotraffico nel Nord Italia.Il ritrovamentoGli agentisquadra mobile di Bergamo hannoun appartamento che serviva per il confezionamento e lodi, rinvenendo 40 panetti da circa un chilo ciascuno appoggiati sul tavolocucina. Ulteriori 25 panetti sono stati trovati nascosti nel divano del soggiorno. Durante le operazioni di perquisizione, gli agenti hanno anche sequestrato denaro contante, per un totale di 6.