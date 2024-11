Bergamonews.it - Operaio schiacciato dal muro, i consulenti: “Area non recintata e Torri non doveva essere lì”

Bonate Sotto. “Per abbattere il rischio di infortuni erano due le strade da percorrere: o recintare l’per evitare che qualcuno si avvicinasse oppure abbattere subito la parete”. Ilal quale fa riferimento il consulente tecnico Marco Boniardi, professore del dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano che si occupa, tra l’altro, di incidenti industriali, è quello che il 15 maggio 2019 è finito addosso a Olivo, uccidendolo.L’infortunio mortale è avvenuto alla Comac di Bonate Sotto, dove, 61 anni, lavorava da tempo. Era lui che sovrintendeva le manutenzioni dei 4 stabili della ditta. Nel capannone denominato Comac 4allargata un’apertura e nerealizzata una nuova in uninterno in cemento armato. Per questo era stata incaricata la ditta Cisana Srl.