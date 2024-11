Anteprima24.it - Non solo Campania: l’Italia secondo Moody’s, stasera c’è l’ItalDavis

Tempo di lettura: 4 minutiRAID ABBATTE EDIFICIO DI 8 PIANI A BEIRUT, ‘MOLTI MORTI’ IERI COLPITA BASE UNIFIL, POLITICA VALUTA SENTENZA CPI Una serie di attacchi israeliani ha colpito nella notte Beirut provocando,i media statali, ‘molte vittime’. Il più grave, un lancio di 5 missili che hanno colpito un edificio di 8 piani radendolo al suolo. Ieri la base Unifil di Shama è stata raggiunta da due razzi lanciati probabilmente da Hezbollah, uno dei quali ha impattato contro l’esterno del bunker ferendo lievemente 4 caschi blu italiani. Orban sfida la Cpi e invita Netanyahu in Ungheria, Salvini afferma che “se venisse in Italia sarebbe il benvenuto”, mentre Crosetto ha affermato ieri che la sentenza “andrà rispettata”. Meloni chiede di approfondire le motivazioni durante il G7 pur ribadendo che “non ci può essere una equivalenza tra le responsabilità di Israele e Hamas” AUSTIN, TRUPPE NORDCOREANE PRONTE AD ENTRARE IN UCRAINA PUTIN, ‘USEREMO ALTRI SUPER MISSILI’.