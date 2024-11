Linkiesta.it - L’inoppugnabilità sacerdotale dell’ordine di arresto contro Netanyahu

Non poteva mancare l’ammonimento da trivio: «Le sentenze si rispettano!». Accantonando il dettaglio che gli ordini diemessi a carico di Benjamine Yoav Gallant non sono “sentenze”, dovrebbe valere semmai la regola opposta, mandata in desuetudine dal pluridecennale manipulitismo italiano: e cioè che i provvedimenti giudiziari non si rispettano manco per niente, se questo significa idolatrarne il contenuto scambiandoli per moniti oracolari. Se ne deve rispettare l’esistenza (cosa ben diversa), cioè il fatto che siano emessi; e si deve rispettare l’esistenza del potere che li ha emessi, se ha il potere di emetterli. Punto. Abbiamo assistito in questo caso – come in mille altri, ma qui non si tratta di una tangente o di un appalto truccato – esattamente a quell’atteggiamento di subordinazione fideistica, segno di un degrado civile e politico irrimediabile, per cui una qualsiasi manifestazione del potere inquirente prende i tratti del