Ilfattoquotidiano.it - Le guerre? In fondo sono un colossale affare

Dal punto di vista ambientale in senso lato una guerra è “la cosa” peggiore che ci si possa augurare. E spendere soldi in armamenti l’operazione più stupida ed economicamente insostenibile che l’uomo possa fare. Rivolgiamo l’attenzione al cambiamento climatico. Non credo si possa mettere in dubbio che ci sia un cambiamento climatico in atto. Ebbene, lecontribuiscono non poco all’aumento delle temperature. Un rapporto neutrale calcolava che nei primi diciotto mesi di guerra russo-ucraina fossero state emesse 150 milioni di tonnellate di anidride carbonica, questo senza tener conto dei danni materiali a campagne e città. E mettiamoci ovviamente i circa un milione di russi e ucraini morti o feriti fino ad oggi (fonte Wall Street Journal). Un milione di esseri umani.Passiamo a Gaza, dove è in atto il genocidio dei palestinesi.