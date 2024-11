Nerdpool.it - “In questo angolo di mondo” disponibile su Crunchyroll nella versione estesa “In This Corner (and Other Corners) of the World”

ha annunciato che il pluripremiato film animato In(ands) of theè orain piattaforma.Uscito in Giappone nel 2016 con il titolo Inof the, il film è basato sul manga di Fumiyo Kouno e diretto da Sunao Katabuchi (Mai Mai Miracle). È stato il secondo anime prodotto da MAPPA (JUJUTSU KAISEN, Attack on Titan: THE FINAL SEASON, Chainsaw Man) per la distribuzione cinematografica. In Italia è stato distribuito con il titolo Indi.Ambientato nel Giappone del 1944, il film racconta la storia di Suzu, una giovane donna che si trasferisce in una piccola città vicino a Hiroshima per vivere con la famiglia del marito.L’accoglienza della critica è stata estremamente positiva. Proiettato in molti festival, il film ha ricevuto oltre 60 premi, inclusi i Hiroshima Peace Film Award, Grand Jury Prize for Best Film la sesto Toronto Japanese Film Festival o il Jury Award for Feature Film al 41esimo Annecy International Film Festival.