Hellas Verona-Inter 0-5 Inzaghi | Mai avuto dubbi su Correa

Un pomeriggio perfetto per l’, che annienta ilcon una prestazione superlativa, chiudendo la partita in soli 40 minuti grazie a una cinquina travolgente. Simone, ai microfoni di DAZN, ha commentato così la vittoria:Al primo gol sembrava ildei tempi della Lazio.“Lo conosco bene e si sta allenando con grande impegno dal 13 luglio. Con la concorrenza che c’è in squadra non è semplice trovare spazio, ma già a Roma, prima della sosta precedente, era pronto per giocare. Stavolta non ho, dovevo decidere chi schierare al suo fianco. Lautaro, influenza a parte, lo avrei portato in panchina per utilizzarlo nel finale, ma ho scelto tra Thuram e Arnautovic. Sono contento pere per tutti i ragazzi: hanno affrontato la preparazione con serietà e, nonostante le sole 48 ore di lavoro al completo, hanno disputato una grande partita.