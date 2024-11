Gaeta.it - Gaeta: conclusi i lavori di riqualificazione del mercato settimanale, arrivano sicurezza e nuovi servizi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Asi segnala una importante novità per gli utenti e gli operatori del. Sono appena terminati ididelle aree comuni destinate alla vendita all’interno del, situato nel piazzale ex Avir. Questo intervento ha visto un investimento complessivo di centomila euro, finanziato tramite fondi regionali, e punta a migliorare gli standard die fruibilità delle strutture. Con la pavimentazione degli spazi e l’ottimizzazione della zona, il Comune mira a rendere l’area più accogliente e decorosa, favorendo anche la crescita socioeconomica locale.Interventi strutturali estalli per autoUno dei principali elementi di questo progetto è stata la sistemazione della pavimentazione degli spazi delalimentare e di parte dell’area non alimentare.