Iltempo.it - "Chi ti ama davvero...": la frecciata clamorosa di Ferragni a Fedez

Con un selfie che la ritrae nella sua nuova casa e poche (ma pensate) parole, Chiaraha voluto festeggiare il primo anno trascorso nella dimora che aveva scelto cone fare chiarezza, una volta per tutte, su come siano andatele cose. "Un anno nella mia nuova casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà", ha premesso l'influencer, riferendosi sicuramente allo scandalo del Pandoro gate ma anche alla fine del matrimonio con il rapper di Rozzano. Dodici mesi, ha continuato, "in cui ho imparato che chi ti amarimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale", ha scritto. Una frase, questa, che ha tutte le caratteristiche di unaal quasi ex marito.