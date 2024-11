Inter-news.it - Bisseck tra Verona-Inter e il Lipsia. Inzaghi diviso tra tre ipotesi

Yannha appena rinnovato il suo contratto con l’fino al 2029. Il difensore tedesco, non impiegato dal primo minuto nell’ultima partita di Serie A contro il Napoli, potrebbe partire dalla panchina anche contro il.LA SITUAZIONE – Yannrappresenta uno dei calciatori dell’più maturati tra la seconda parte della scorsa stagione e la prima fase di quest’annata. Il tedesco, grazie alla sua disponibilità al lavoro e all’applicazione dei concetti impartitigli in allenamento dallo staff tecnico nerazzurro, si è saputo rendere protagonista di un graduale processo di affermazione nel contesto tattico dell’di Simone. Un cammino, quello del classe 2000, nel quale ad aver assunto importanza è anche la figura di Alessandro Bastoni come “modello” cui ispirarsi dal punto di vista della maniera in cuipretare il ruolo di braccetto.