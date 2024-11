Ballando con le stelle nuovo appuntamento stasera 23 novembre | tutte le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –concon le, con la puntata in di questa sera sabato 23in diretta su Rai 1. Il dance show condotto da Milly Carlucci è giunto al nonoe la finale è sempre più vicina, prosegue la corsa verso la vittoria e le sfide dei protagonisti diventano sempre più difficili, e non mancano gli incidenti di percorso: come quello che è accaduto sabato scorso durante l’esibizione di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. La ballerina riuscirà a esibirsi questa sera? La scorsa puntata dicon leè stata vinta da Federica Nargi e Luca Favilla. Questa sera tre sono le coppie che dovranno affrontare il ballottaggio: Anna Lou Castoldi con Nika Perotti, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina, che si è infortunata proprio durante la scorsa puntata.