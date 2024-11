Quotidiano.net - Austin, truppe nordcoreane in Russia pronte a entrare in Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Gli Stati Uniti si aspettano che migliaia diche si stanno radunando inentreranno "presto" in guerra contro l': lo ha detto il capo del Pentagono Lloydin una sosta alle isole Fiji durante una missione in Australia. "Si ritiene che circa 10.000 soldati nordcoreani siano di stanza nella regione di confine russa di Kursk - ha detto- dove sono stati integrati nelle formazioni russe". "In base a ciò a cui sono stati addestrati, e alla loro integrazione con i militari russi - ha aggiunto - mi aspetto di vederli presto impegnati in combattimento".ha detto di non aver "visto segnalazioni significative" di"attivamente impegnate in combattimento" fino ad oggi. Giovedì, funzionari del governo sudcoreano e un gruppo di ricerca hanno affermato che laha fornito a Pyongyang petrolio, missili antiaerei e aiuti economici in cambio di