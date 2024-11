Ilgiorno.it - Anniversario di “Self control“. Raf arriva dal vivo al Brixia Forum

Il “40th Anniversary Tour Club“aldi via Caprera a Brescia. Stasera, Raf, uno dei più amati cantautori italiani, continua i festeggiamenti con il tour che lo sta portando nei principali club in Italia sul palco bresciano. Appassionati e fan di ogni età potranno vivere un viaggio musicale di pura energia, attraversando i successi che hanno segnato la carriera di Raf. Il tour prende il nome da una delle sue canzoni più famose, nata da un giro di chitarra rock: il brano è stato prodotto da Giancarlo Bigazzi e ha portato Raf alla ribalta internazionale, consacrandolo come uno dei principali esponenti dell’italo disco. In concerto si potranno ascoltare tutti i grandi successi: da “Sei la più bella del mondo“ a “Infinito“, da “Il battito animale“ a “Non è mai un errore“.