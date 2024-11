Iltempo.it - Alla Sapienza lo "scontro rosso". Vietato parlare agli studenti di destra

Leggi su Iltempo.it

Due giorni di scontri, di provocazioni, di offese e di dileggio alle forze dell'ordine. Quarantotto ore fa i fascisti rossi dei Collettivi hanno infatti cercato di impedireattivisti di Azione Universitaria di distribuire dei volantini prima di fronteFacoltà di Giurisprudenza e, in un secondo momento, nei pressi dell'ingresso di Economia, dove sono entrati in contatto. Con tanto di gioco dell'impiccato disegnato ddellaAntifascista con la soluzione «Azione Universitaria». La scritta, dipinta con vernice rossa, riporta anche la dicitura «Antifascista. Dove sono i camerati?». Un clima di odio ed intolleranza che si è riproposto ieri pomeriggio, con momenti di tensione tra gli autonomi autodefiniti «antifascisti» e la polizia,di Roma. I nipotini di Carlo Marx, eterodiretti come le marionette negli spettacoli dei pupi dstorici (ed anziani) frequentatori dei centri sociali, sono arrivati di fronte al cordone degli agenti, che erano in assetto antisommossa e hanno provato a forzarlo, venendo per altro respinti con alcune cariche di alleggerimento.