Ilfattoquotidiano.it - Abbiamo visitato il centro per migranti in Albania: un cantiere a cielo aperto e vuoto. Uno spreco enorme mentre si taglia la spesa pubblica

di Daniela Patti e Guido Silvestri*Ieriilperdi Gjadër in. La delegazione di Volt era composta da 4 dei 5 eurodeputati del partito europeo e il loro staff, oltre alla co-presidente di Volt Europa Francesca Romana d’Antuono e al co-presidente di VoltArdit Minarolli e noi, co-presidenti di Volt Italia. Siamo stati accolti e guidati nel tour dall’addetto dell’Ambasciata Italiana e dal dirigente responsabile della Polizia italiana. Ilè infatti formalmente extraterritoriale, un pezzo d’Italia in terra albanese.Cosavisto? Cantieri ancora in costruzione con mezzi in movimento ailper l’accoglienza dei richiedenti asilo, ilper il rimpatrio (CPR), la piccola prigione, ilmedico dove ancora è in costruzione la sala operatoria, ildi analisi e le camere con 4 letti per stanza.