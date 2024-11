Lanazione.it - Toscana terra di paura, i femminicidi sono 140. E il trend non si arresta

Firenze, 22 novembre 2024 – I dati della violenza sulle donne infanno veramente una grande impressione e raccontano una regione dove i, i soprusi, i maltrattamentitroppo diffusi. Solo nel 2023 son state uccise sei donne; fanno salire il bilancio dal 2006 alla fine dello scorso anno a quota 140. Il 75 per cento delle vittimeitaliane, così come il 77 per cento degli assassini. Nel 2024 a questa triste lista siaggiunte altre nove donne, ultime in ordine cronologico Flavia Mello Agonigi e Laura Frosecchi. Una lunga scia di sangue che si accompagna a numeri drammatici anche sul fronte della violenza. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio sociale regionale,oltre 4.540 le donne che nel 2023 sirivolte a un centro antiviolenza; 1951 gli accessi ai pronto soccorso toscani in codice rosa (riservato a tutte le vittime di maltrattamenti) di cui 400 minorenni.