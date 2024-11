Inter-news.it - Sommer, caccia al poker: in Verona-Inter confermare un dato – CdS

In questa stagione di Serie A Yannha ottenuto fin qui cinque clean sheet su 12 partite. Ora la trasferta a, dove l’vuoleun– Finora l’ha dovuto fare i conti con una fase difensiva piuttosto ballerina, ovviamente restando tra i confini nazionali. Intatti, in Serie A la squadra campione d’Italia ha già incassato 14 reti. Tantissimi per quella che lo scorso anno è stata la difesa meno perforata del campionato. In Champions League, invece, i nerazzurri non hanno ancora incassato gol. Unica squadra insieme all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma ritornando in ottica Serie A, l’in questa prima parte di stagione sta confermando un: ossia, il suo essere molto performante, difensivamente parlando, in trasferta. Difatti, ava adel quarto clean sheet consecutivo.