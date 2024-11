Biccy.it - Shaila vs Helena, volano stracci: “Volgare, cafona, ci sono bambini alla tv”

Leggi su Biccy.it

Nella casa del Grande Fratello c’è stata una nuova catfight, questa volta ad aver dato spettacolostateGatta edPrestes. Tutto è iniziato quando l’ex velina di Striscia la Notizia ha chiesto a MariaVittoria Minghetti se fosse vero cheha spifferato a qualcuno che prima di entrare al GF aveva già preventivato di creare un’alleanza con lei. Senza pensarci troppo, MariaVittoria ha rivelato: “Lei mi ha detto che prima che iniziasse il Grande Fratello i vostri fanclub vi volevano unite. Sì volevano che foste amiche, perché sareste state più forti“.La Gatta indispettita ha risposto: “Cidelle cose che non mi erano chiare di lei. Io non ne sapevo nulla dell’esistenza di questi fanclub. Lei sapeva che i fan ci volevano amiche? Ma è follia. Io a questo punto dubito anche delle ultime cose che mi ha detto, che è felice per me e Lorenzo e che non è gelosa“.