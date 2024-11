Laprimapagina.it - Ragazzo di 14 anni di Mezzomerico morto in un incidente a Oleggio

In un drammaticostradale occorso venerdì pomeriggio ha perso la vita undi 14di. Nello stesso sinistro stradale il fratellino di 5è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara e la loro nonna ricoverata all’ospedale di Borgomanero.L’stradale è avvenuto a, nei pressi del cimitero. Due auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei due mezzi era condotto da una donna, una nonna con i due nipotini di 14 e 5, che hanno avuto la peggio restando incastrati nell’abitacolo. Sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dalle ambulanze del 118, ma per il quattordicenne non c’è stato niente da fare. Sull’altra auto, due feriti ma non gravi.