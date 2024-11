Thesocialpost.it - Putin: “Pronti a lanciare altri missili ipersonici, possono raggiungere tutta Europa”

Resta altissima la tensione per il rischio di un allargamento del conflitto tra Russia e Ucraina, con conseguenze potenzialmente devastanti per il mondo intero. Il presidente russo Vladimirha ordinato la produzione in serie del nuovo missile balistico ipersonico Orechnik, utilizzato nelle scorse ore per colpire l’Ucraina. Il presidente russo ha infatti specificato: “Il lancio precedente è stato un successo. Abbiamo deciso che inizieremo la produzione in serie del nuovo missile”.Leggi anche: Maltempo, allerta meteo in Emilia Romagna: le zone a rischio nelle prossime oreIOreshnikobiettivi in. Lo ha detto il comandante delle truppestiche russe nella riunione in corso con il presidente Vladimir, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass.