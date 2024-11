Lanazione.it - Politiche giovanili: Anna Vallini eletta presidente della Consulta dei Giovani

Pisa, 22 novembre 2024 – Si è svolta giovedì 21 novembre la prima sedutadei, l’organismo permanente istituito dal Comune di Pisa con compiti consultivi, propositivi, conoscitivi, riguardo la condizione e promozione dellegenerazioni, nei confronti di tutti gli organi di governo comunale. Nel corsoseduta in sala delle Baleari si sono tenute le elezioni per il. Dopo due scrutini finiti in parità, è stata. Il prossimo 5 dicembre nuova seduta per la elezione del vice. La seduta di insediamento era presieduta dall’assessore Frida Scarpa, dai consiglieri comunali Enrico Bruni e Lorenzo Vouk, dal dirigente alleMarco Cta. “Lo spirito partecipativo dei- dichiara l’assessore alleFrida Scarpa - si è rivelato fin dalle prime battuteconvocazione, durante la quale i ragazzi hanno svolto un grande esercizio di democrazia.