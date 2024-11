Lanazione.it - Polemica sulle luminarie: “Città spaccata in due. Troppe zone trascurate”

Montecatini Terme (Pistoia), 22 novembre 2024 – Èluci di Natale. Forza Italia, Fratelli d’Italia, e Lega lanciano un duro attacco all’amministrazione comunale. Il centrodestra unito «lamenta una gestione delleche divide lae non di meno il centro trapiù valorizzate equasi al buio, come se ci fossero commercianti e albergatori di serie B. Per quel che concerne la zona centrale lein corso Roma e viale IV Novembre infatti sono ridotte al minimo, mentre nel resto dellaalcunesono state». Secondo il centrodestra, si tratta di «scelte politiche legittime, ma con quel che è stato speso (125mila euro) si poteva fare un’illuminazione uniforme e, sicuramente, più bella e completa. Per questi motivi chiediamo al sindaco Claudio Del Rosso di intervenire e rimediare a un disegno sbagliato, quello di vedere vie di serie A e vie di serie B, anche all’interno della stessa zona a traffico limitato, implementando l’illuminazione in corso Roma e viale IV Novembre per uniformare almeno il centroe di valutare l’installazione diin alcune altrecompletamente».