Gaeta.it - Passo Corese: Come Amazon Ha Rivoluzionato la logistica a Fara in Sabina

Facebook WhatsAppTwitter Il polo delladi, una frazione diin, ha subito un notevole sviluppo dal suo avvio nel 2017 con l’arrivo di. Questa località, un tempo tranquilla, ha visto trasformazioni significative grazie all’insediamento del gigante dell’e-commerce, che ha portato una nuova vita economica e commerciale. L’influenza dinon si è limitata solo alla creazione di posti di lavoro, ma ha anche stimolato l’interesse e l’insediamento di altre aziende nel settore della, aprendo nuovi orizzonti per l’economia locale.L’inizio del cambiamento: l’arrivo dinel territorioNel 2017,ha sceltoper aprire un centro di distribuzione, segnando l’inizio di una nuova era per il territorio. Questo non è stato solo un fatto isolato; ha rappresentato un’opportunità per quella porzione di Italia di rinascere economicamente.