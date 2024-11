Udine20.it - Palmanova: torna la mezza maratona e le corse collaterali- 24 novembre 2024

In duemila per la 22^ edizione della“Città di”. Domenica 24si rinnova l’appuntamento con la gara sui tradizionali 21,097 km che scatterà e arriverà in Piazza Grande, cuore della celebre città stellata, nel 2017 dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Oltre alla gara, sono previsti eventi, come la Staffetta delle Scuole (il venerdì prima) e una marcia di 5 o 10 km a passo libero non competitiva sui Bastioni di(marcia non competitiva che partirà subito dopo la). LE INFO PER LE ISCRIZIONIPartenza alle 10. Una decina di minuti prima, sempre da Piazza Grande, scatterà anche la prova dei pattinatori, attesi al via della(con una prova di carattere non agonistico) dopo un’assenza durata due anni.