Iltempo.it - Orban sfida la Cpi: “Non arresterò Netanyahu in Ungheria”. Trump vuole le sanzioni

«Non abbiamo altra scelta chere questa decisione». È drastico Viktor, il premier dell'che a luglio ha assunto la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, nel commentare la decisione sui mandati d'arresto emessi dalla Corte penale internazionale nei confronti di Benjamine Yoav Gallant. «Inviterò il premier israeliano a venire in, dove posso garantirgli che la decisione della Cpi non avrà alcun effetto», ha affermatoai microfoni della radio ungherese. Nel frattempo la prossima amministrazionestarebbe valutando l'introduzione dicontro la Corte penale internazionale per la sua decisione sul primo ministro israeliano e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant. Secondo fonti di Washington il provvedimento riguarderebbe in particolare il procuratore capo della Cpi, Karim Khan, e i giudici che hanno emesso i mandati su quanto successo a Gaza.