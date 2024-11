New York i Canti Beneventani si sollevano in San Patrick

Leggi su Ildenaro.it

Sembrava una missione impossibile. È finita con un lungo convinto commosso applauso da parte di una platea di duecento persone accorse alla prestigiosa Carnegie Hall di Newper ascoltare iche ricordano i Gregoriani ma che di questi sono più antichi e che si possono definire come la matrice a partire dalla quale si è sviluppata l’intera disciplina.Cinquanta minuti di sospensione dalla realtà con cori e voce narrante a spiegare le tappe di un percorso che conduce l’umanità a interrogarsi sull’aspetto sacro della propria vita rivolta alla salvezza dell’anima. Nella frenetica città che per definizione non dorme mai era una scommessa ardita ed è stata vinta a piene mani grazie all’intuizione, forse ostinazione, di chi l’ha voluta.A promuovere l’iniziativa è il Conservatorio della città papalina di Benevento che ha scoperto di avere in pancia un patrimonio artistico e culturale unico al mondo, sotterrato dalla decisione vaticana – molti secoli fa – di favorire la versione ambrosiana, milanese, che infatti ha avuto grande successo e sembrava l’unica depositaria dell’antica virtù canora a cappella: solo voci, niente strumenti.