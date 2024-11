Napolipiu.com - Napoli-Roma, Conte: “Ranieri amico, ma ora rivali. Su Meret e Lobotka…”

Leggi su Napolipiu.com

La conferenza stampa diprima di: dal rapporto conalle condizioni di Lobotka. Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro.Antonioha presentato in conferenza stampa la sfida tra, valida per la 13esima giornata di Serie A. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico azzurro:Sul momento del campionato: “Ci sono tantissime squadre racchiuse in pochissimi punti, sono trascorse solo 12 giornate. Al massimo c’è un po’ di stupore nel vedere la classifica di alcune squadre”.Sul confronto con: “Non rischiamo la vita, è solo una partita di calcio. C’è grande stima nei suoi confronti e anche amicizia. Pensavo tornasse in panchina per prendere una nazionale, ma sapevo bene che la finestra di Cagliari esarebbe rimasta aperta. Gli auguro il meglio, ma non nelle due partite contro il”.