L'opuscolo svedese per prepararsi alla guerra e la minaccia nucleare: siamo tornati a un secolo fa

“Come state, Anto?”“Insomma, Ingrid sta bene ma ho appena ricevuto un libretto che mi spiega cosa fare in caso di”.Antonio vive a Uppsala e ha ricevuto nella sua buca un opuscolo giallo. Om kriget kommer (“se arriva la”) è nato a cura dell’ufficio del comandante supremo delle forze armate svedesi. È stato distribuito a tutte le famiglie svedesi ininterrottamente dal 1943 al 1991. Poi è tornato, nel 2018. Offre indicazioni su come comportarsi in una situazione di crisi nazionale e, in particolare, di. E rende noti i piani nazionali per salvare la popolazione in caso di invasione da parte di una superpotenza. La fine dellaFredda aveva reso obsoleta questa pubblicazione, ma a quanto pare i recenti venti dil’hanno fatta tornare in voga.La nuova edizione del 2024, nelle buche di ognidal 18 novembre, arriva dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’estensione del fronte e la crisi esplosiva del Medio Oriente.