Ilgiorno.it - Lodigiano spazzato dal vento gelido: raffiche da 60 chilometri orari

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 22 novembre 2024-a 60, numerosi interventi per rami, insegne, tetti e luminarie pericolanti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. Il forte e, che attraversa la provincia di Lodi dalla mattina del 22 novembre 2024, ha infatti creato parecchi problemi a privati e realtà commerciali o pubbliche. Per esempio ci sono state uscite per alberi pericolanti, sulla strada provinciale, ex Mantovana 234, a Maleo e a Lodi, in via Defendente. A Bertonico, a cascina Gora, è stato intanto segnalato un palo pericolante, così come a Castelleone, nel Cremasco, un tetto in viale Santuario. Infine a Lodi, in via X maggio, alcune luminarie non hanno retto alle sollecitazioni dell'aria ed è stato necessario metterle in sicurezza.