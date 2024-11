Ilfattoquotidiano.it - La crisi europea si allarga al terziario. In vista un taglio Bce, euro ai minimi da due anni sul dollaro

Dall’industria laeconomicasi propaga anche ai servizi. È questo il dato che più preoccupa e che ha spinto l’aisulda quasi due. A segnalarlo è l’indice Pmi (che “capta” gli orientamenti dei direttori degli acquisti delle aziende) relativo a novembre e risultato al di sotto delle attese. Per quel che riguarda il settore manifatturiero dell’area dell’l’indice si è attestato in novembre è a 45,2 punti, contro i 46 previsti. Nel comparto dei servizi è a quota 49,2 rispetto ai 51,6 delle stime (dove 50 è la soglia che separa una fase espansiva da una contrazione).A indebolire l’ha contribuito la revisione al ribasso del dato sul Pil tedesco del terzo trimestre. La crescita è stata dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e non dello 0,2% come inizialmente stimato.