In 2.500 allo stadio per l'ultimo saluto al 15enne tifoso del Foggia

AGI - Quasi 2500 le persone che stanno partecipando ai funerali di Samuele Bruno, ildelCalcio di 15 anni deceduto il 19 novembre scorso per le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto il 13 ottobre alla periferia di Potenza. I funerali si stanno celebrando all'interno dellodi calcio Pino Zaccheria die sono officiati dall'arcivescovo Giorgio Ferretti. Al centro delloil feretro bianco è completamente avvolto da numerose sciarpe della squadra di calcio della città e di altre tifoserie. Sulla bara anche un fazzolettone di un gruppo scout di, l'associazione a cui Samuele Bruno ha appartenuto per diversi anni. Tanti gli amici di Samuele, molti dei quali indossavano una maglia bianca con la scritta: "Ogni risata che condividevamo è un ricordo che non svanirà mai.