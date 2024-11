Ilgiorno.it - Il ritorno dei lilla. Tutto pronto allo stadio Mari

Leggi su Ilgiorno.it

Il cuoretorna a battere e domenica sarà una giornata che renderà più vivo il suo calcio. LoGiovannispalancherà le sue porte per accogliere l’abbraccio della città, per festeggiare ila casa dell’Ac Legnano e rendere omaggio a un nome che vibra di storia e leggenda: Gigi Riva. Il rito d’apertura, solenne e familiare insieme, vedrà la presenza del sindaco Lorenzo Radice e dell’assessoresport Guido Bragato. Accanto a loro, come roccaforti, il presidente Sergio Zoppi, il direttore generale Eros Pogliani e il direttore sportivo Nicola Caserta. Ma il centro simbolico del momento sarà Oscar Sissa, nipote dell’indimenticabile Gigi, figura che lega passato e futuro in una trama di emozioni senza tempo. Durante l’interv, un gesto che racchiude un mondo: la targa commemorativa dedicata a Gigi Riva sarà scoperta al centro della tribuna, un tributo che celebra il suo spirito combattente, simbolo di uno sport nobile e radicato nei valori più veri.