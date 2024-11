Cultweb.it - Di cosa parla Mia il film del 2023 diretto da Ivano De Matteo

Leggi su Cultweb.it

Mia, pellicola diretta neldaDeè un dramma sulla vita di una giovane adolescente, che a causa di una relazione possessiva, spinge lei stessa e la sua famiglia verso l’isolamento e l’autodistruzione.Roma, quartiere Ostiense. Mia è una quindicenne che vive i primi anni dell’adolescenza, con i genitori Sergio e Valeria in modo semplice. Dopo un insistente corteggiamento, si innamora di Marco, un ragazzo che si rivela essere possessivo nei suoi confronti. Le controlla il cellulare, non le permette di frequentare le sue amiche, la scuola e a praticare sport. La situazione comincia a preoccupare suo padre Sergio, ma la moglie lo rassicura che tutto migliorerà. Utilizzando come pretesto il giorno del suo compleanno, il ragazzo obbliga la giovane a disertare una festa scolastica per passare la serata nella casa al mare dei suoi genitori.