Lanazione.it - "Degrado e carenza di controlli". Esplode la rabbia dei residenti

"Ho paura a camminare la sera in via interna delle mura". Sono le parole di un’anziana signora che abita proprio nella zona di via Interna delle Mura, non lontano dai palazzi della Posterna e dal percorso meccanizzato della mobilità alternativa. Una zona che, soprattutto negli ultimi tempi, è caratterizzata dale dall’assoluta assenza di. Le vie d’accesso al percorso meccanizzato che, oltre ai tapis roulant, comprende anche la scala mobile che sale verso via Porta Fuga ed esce in piazza Anzano Natali sono tre e rimangono comunque aperte 24 ore su 24 come il parcheggio coperto. Chiunque può accedere anche di notte. La zona è stata utilizzata per dormire da alcuni clochard che hanno allestito un giaciglio di fortuna in un angolo del terrazzo del primo piano del palazzo della Posterna, proprio in prossimità di uno degli ingressi al percorso di mobilità alternativa e al parcheggio coperto.