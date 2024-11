Ilrestodelcarlino.it - Crisi in Comune, si rischia un Natale "buio"

La cittàdi rimanere al, non solo a. Manca pochissimo all’inizio delle feste natalizie ma, ancora, la città in stallo non avrebbe organizzato nulla tanto che una delegazione di commercianti, cui si sono uniti fornitori e tanti altri, infuriati e preoccupati, in capo alla Confcommercio Marche centrali hanno chiesto un incontro al sindaco dimissionario Francesco Pirani. Vengono ricevuti oggi in municipio per parlare appunto, in primis, dell’organizzazione degli eventi legati alle festività, senza cui tanti di loro non sopravvivrebbero, ma anche del prossimo futuro perché la preoccupazione in realtà c’è da quando è iniziata ladi governo, cioè da luglio. Dalla giunta rassicurano, i soldi ci sono, 120mila euro, meno della metà rispetto all’anno scorso perché il2024 punta a essere sobrio, senza, ad esempio grosse attrazioni come la pista di pattinaggio sul ghiaccio.