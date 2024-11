Sport.quotidiano.net - Continua la rincorsa in Eurolega. Ruggito Olimpia contro il Maccabi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Doveva vincere, lo ha fatto e lo ha fatto bene. L’infila la quarta vittoria nelle ultime cinque partite inrimettendo in carreggiata la sua corsa verso i play-in di. Non perde l’occasioneunTel Aviv ancora privo di successi esterni e vince 98-86. In attacco i biancorossi sono davvero piaciuti, con una circolazione di palla di alto livello che ha messo in ritmo praticamente tutti i suoi giocatori (ben 6 in doppia cifra), testimoniata anche da ben 21 assist. LeDay è all’ennesima prestazione deluxe da 22 punti e 7 rimbalzi, ma anche Mirotic ne ha segnati 20 (con 8 carambole). Tra gli esterni spicca Mannion che ai suoi 12 punti aggiunge anche 8 assist mostrando di aver preso sempre più confidenza con regia, mentre Dimitrijevic gioca in versione "microwave" con 11 punti (5/6 da 2) in 11 minuti.