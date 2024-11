Justcalcio.com - CdS – Mercato Juve, la lista di giugno per l’attacco: Zirkzee o David

2024-11-22 10:41:17 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere:Tra lail canale è sempre aperto. Un pò per la stima reciproca e per quel feeling tecnico che dalla scorsa stagione non si è mai interrotto. Un pò per il rapporto diretto tra i bianconeri e gli agenti dell’olandese, gli stessi di Douglas Luiz. L’attaccante non sta vivendo un bellissimo periodo allo United: è fermo ad un gol in 17 presenze stagionali, ha collezionato tante panchine e adesso c’è grandissima curiosità attorno all’utilizzo deciso dal nuovo allenatore Amorim. In Inghilterra, nel frattempo, la stampa si è già espressa: il Sun ad inizio mese lo ha definito in maniera ruvida e almeno inelegante «bidone grasso» mentre il Mirror ha parlato di «flop». Gli stessi tifosi sono rimasti molto delusi dal rendimento del classe 2001 tanto che in Olanda hanno seriamente ipotizzato un suo trasferimento a gennaio, per riprendere a lavorare subito con Thiago Motta.